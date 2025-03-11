Киркоров признался, что его дочь задумалась о замужестве из-за спартанских условий воспитания

Филипп Киркоров неоднократно рассказывал, что его дочь и сын далеки от богемной жизни. Походы на светские мероприятия они не любят и по красным дорожкам расхаживать не собираются. Впрочем, тут, похоже, чувствуется влияние самого звездного отца, который решил воспитывать детей в строгих, практически спартанских условиях. Выяснились обстоятельства учёбы его детей: Мартина и Аллы-Виктории. Как выяснилось, Киркоров не просто отправил их в Дубай, но и поселил в школу, где дети живут самостоятельной жизнью.

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У них нет нянек и прислуги. Формат проживания похож на обучение в…кадетском училище, как его называет сам артист.

«В boarding school все серьёзно — это пансионат, они там одни, учатся самостоятельной жизни, это очень похоже на кадетское училище, суворовское. Они теперь приезжают домой на каникулы и сами заправляют постель, сами собирают чемоданы, закидывают вещи в стиральную машинку, моют посуду и так далее. То есть в этом плане они уже полностью готовы к самостоятельной жизни», - раскрыл Киркоров детали.

Конечно, возникает вопрос, как же поддерживает артист связь с любимыми чадами. Как выяснилось, и тут все по расписанию!

«Мы с ними ежедневно на связи. Особенно с Мартином, потому что он занимается футболом активно, ходит в клуб «Барселона», в общем, спортом поглощен на отлично. Ну, конечно, случаются косяки по поведению, ну с кем не бывает. О том, как прошел день, они отчитываются: звонят, говорят, что было на собрании ,например, пишут СМС. При этом у них выделен только 1 час в день на телефон, из них 5–10 минут на отца всегда находят», - рассказал Филипп.

Как и любой родитель, артист «ходит» на родительские собрания. Точнее, связывается с классным руководителем онлайн.

«Каждую неделю директор школы выходит на связь и докладывает мне не только о приятном, но и о неприятных инцидентах, которые случаются. Потому что это дети, подростки, им 13 лет, это самый тяжёлый возраст. У Аллы-Виктории уже началось: «Не хочу учиться, а хочу жениться», - признался звездный отец.

Рассказывая о жизни детей, Киркоров сообщил, что старается их не баловать, в том числе финансово. Бюджет у них ограничен.

«Они зарабатывали, когда были дома: раньше час чистили снег во дворе дома и получали деньги, а сейчас я им кладу немного на карту. Но они знают цену деньгам- они имеют собственные средства и понимают, что их не так много, поверьте», - сообщил артист.

21 марта у брата с сестрой начинаются каникулы, так что отец Филипп Киркоров ждёт любимых чад, и уже построил планы на эти каникулы.