Нет перелома, но есть дело: как жителя Светлогорска осудили за нападение на деда, которое он не совершал

Светлогорск — небольшой город в Калининградской области, где тем не менее произошла история регионального масштаба. Местного жителя, 44-летнего Андрея, признали виновным в нанесении увечий пенсионеру, сообщила его адвокат. Решение, по ее словам, приняли на основании результатов исследования снимка грудной клетки, который… никто не видел в суде. Сторона обвинения утверждала, что Андрей сломал ребро потерпевшему, но не продемонстрировала самого главного — подтверждения, что у него есть травма. Однако это не помешало суду отправить обвиняемого в колонию-поселение на 10 месяцев, заявила защитница. Неожиданным поворотом в этой истории, по ее словам, стало то, что снимок чудесным образом нашелся: его подкинули Андрею в почтовый ящик. На нем, к слову, нет никакого перелома. Обо всем этом сайту «Страсти» рассказала адвокат осужденного мужчины Ольга Бормисова. А о самом случае стало известно благодаря общественному деятелю Светлане Грачевой, которая первая обратила внимание на дело уже на федеральном уровне. Также мы опросили экспертов в области судмедэкспертизы, медицины и юриспруденции, чтобы они вынесли свои экспертные мнения по ситуации.

«Это моя ошибка, что я взял его за воротник одежды»

По словам Ольги, история ее подопечного началась в апреле 2023 года. В один из апрельских дней супруга жителя Светлогорска пыталась припарковаться во дворе. За происходящим наблюдал 85-летний мужчина, с которым у женщины и ее мужа был давний личностный конфликт. Пенсионер «распределял» места под парковку во дворе, что не нравилось семейной паре и другим жильцам, а также грубил в беседах, рассказала Бормисова. А в тот момент, по словам адвоката, пожилой светлогорец за рулем авто рванул по направлению к соседке, параллельно чуть не сбив пешехода, и помешал ей встать у дома.

Женщина из-за небольшого опыта вождения не смогла сориентироваться в сложившейся ситуации и позвонила мужу, чтобы он помог припарковаться. Кроме того, ее по-прежнему не пускал пенсионер, несмотря на уговоры и просьбы. К дому, по словам адвоката, мужчина приехал «накаленный».

Он сказал: «моя ошибка была в том, что я подошел к этой машине». В это время дед улыбался. Тогда мой подзащитный взял пенсионера, пристегнутого ремнем безопаности, за одежду и отбросил назад. После этого он отошел и попытался закрыть дверь, но дед мешал ему это сделать — он выставил ногу из машины. И самое главное в этой истории то, что имеется снимок КТ органов грудной клетки, где нету перелома ребра, который якобы ему потом диагностировали в больнице. Ольга Бормисова адвокат

Уголовное дело, которого могло не быть

Однако изначально никакого снимка не было — имелось лишь заключение и подозрение на перелом, рассказала нам Ольга. В ноябре 2023 года пенсионер умер, но, как показали результаты вскрытия, не от травмы, про которую идет речь. Причиной стали многочисленные хронические заболевания, отметила адвокат.

К тому моменту доследственная проверка по факту потасовки обернулась уголовным делом. В нем Ольгу смутило то, что по-прежнему не было снимков КТ, но подозрение на перелом присутствовало. Тогда адвокат обратилась за помощью к судмедэксперту Юрию Кириленко. Он выступил специалистом по делу Андрея. На заседании эксперт попытался обосновать отсутствие перелома у потерпевшего.

В данном деле я был допрошен в качестве специалиста, где обосновал отсутствие перелома у потерпевшего. Во-первых, противоречивой рентгенологической и клинической картинами, описанными в экспертизе, во-вторых, отсутствием перелома и костной мозоли в месте «перелома», по данным судебно-медицинского вскрытия трупа потерпевшего. Эксперт-рентгенолог, который установил данный перелом в ходе экспертизы, при допросе отказался пояснить морфологические характеристики данного перелома, лишь декларативно заявив, что он (перелом) там был. Диск с КТ грудной клетки после исследования экспертами был передан следователю, дальнейшая его судьба не известна, в деле его нет. Я осмотрел содержание диска, подкинутого осужденному. Мои доводы подтвердились: перелома как не было, так и нет, но 10 месяцев колонии Андрею уже назначено. Юрий Кириленков судмедэксперт

Где снимок, эксперт?

Снимок, как выяснила адвокат Андрея с помощью программы «Комета» (уникальная по своим возможностям система для хранения, обработки и изучения диагностических изображений), действительно был сделан — 5 апреля. Также Ольге стало известно, что на нем не было никакого перелома. Защитница направила ходатайство в связи нарушениями процедуры, но судья отклонила его. Тогда Ольга запросила снимок прямиком в суд, но тут выяснилось, что никто не знает, где он.

Тогда адвокат обратила внимание на видеозапись, сделанную на месте конфликта, и раскадровку по ней. На изображениях, по словам Ольги, видно, что мужчина не избивал пенсионера. Судья все это выслушал, но все равно вынес обвинительный приговор.

Решение по уголовному делу озвучили 25 февраля, а уже через пару дней диск со снимком оказался в почтовом ящике Андрея, как сообщает его адвокат. Его официально изъяли и приобщили к делу.

Там даже лицо потерепевшего есть. Уникальный номер, число, имя, фамилия, отчество, число, когда был сделан снимок — все есть. На снимке было видно все — даже застарелый перелом 12 ребра. Но вот перелома пятого ребра не было. Ольга Бормисова адвокат

Ребро ломается, и образуется костная мозоль

Снимок, про который рассказала Ольга, также изучил московский травматолог Али Юсифзаде. По словам специалиста, перелом кости это такая вещь, которая будет видна даже через 100 лет после смерти человека. На кости с переломом непременно должна быть мозоль, которая свидетельствует об изменениях.

При получение травмы грудной клетки проводится полный осмотр и сбор анамнеза пациента, регустрируются его жалобы. Перелом ребра порой невозможно увидеть. Поэтому требуется повторный рентген-контроль или КТ. И на основе образования костного мазоля можно определить: был перелом 6 недель назад или нет. Али Вугар Оглы Юсифзаде травматолог

Без патологий, но…

В ноябре пенсионеру снова сделали КТ, заявила адвокат. На новом снимке не было никаких патологий. Все это зафиксировано и подтверждено. У Ольги и ее подзащитного на основе полученных результатов возник логичный вопрос: что изучал эксперт, который нашел травму? Да, косвенные признаки перелома были, но, по словам защитницы, ими могли оказаться припухлости от ремня безопасности, которым пристегнулся пенсионер. Кроме того, у пожилого мужчины имелась гематома ниже 5 ребра. Однако, по словам судмедэксперта Кириленко, гематома образовалась не из-за сломанного ребра, а сломанное ребро не могло быть источником этой гематомы.

Будем биться до конца

После вынесения обвинительного приговора адвокат подала апелляцию. Ольга намерена довести эту историю до конца и добиться справедливого решения, ведь ее подзащитного также обвинили в совершении преступления из хулиганских побуждений.

Биться мы будем до последнего, потому что тут дело принципа. Не дай бог оказаться на месте моего клиента. Ольга Бормисова адвокат

Без вины виноватые

Также мы попросили прокомментировать дело Андрея независимого адвоката Тимура Харди. По его словам, обвинения буквально «притянуты за уши», а сама история нуждается в максимальной огласке, чтобы получить ответы на все вопросы.