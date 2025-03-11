Беременная дочь Эминема поделилась кадрами из фотосессии

Хейли Джейд Скотт, дочь рэпера, делится кадрами из своей фотосессии для будущих мам. На фотографиях Хейли выглядит великолепно в светло-голубом шелковом топе и юбке, дополнив образ стильным галстуком и букетом белых цветов. Под одной из публикаций она написала: «Так близко к встрече с моим мальчиком».

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Скоро Эминем станет дедушкой, и для всей семьи это радостное событие. Хейли и её муж Эван Макклинток, с которым она вместе с 2016 года, об этом сообщила в феврале 2023 года, а их свадьба состоялась в мае того же года. Хейли, скрывавшая роман на протяжении долгого времени, наконец, открыла новые страницы своей личной жизни.