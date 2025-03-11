Стас Пьеха рассказал о жизни 87-летней бабушки Эдиты

Певец Стас Пьеха рассказал в интервью kp.ru, что у его 87-летней бабушки Эдиты все хорошо.

«Большую часть времени бабушка проводит у себя в загородном доме под Петербургом, смотрит телевизор, мои выступления, пересматривает свои старые концерты», — поделился артист.

По словам Пьехи, народная артистка СССР уже не поет публично, но часто делает это в домашней обстановке, поскольку «не может совсем не петь». Певец отметил, что родственница живет «очень скромно» в небольшом загородном доме в Пушкине.

«Большого состояния она не сколотила и сейчас не особо интересуется тем, как дела у коллег: кто что купил, где живет», — пояснил он.

Пьеха признался, что его знаменитая родственница никогда не зарабатывала больших денег на своем творчестве. По словам певца, Эдита Пьеха жила на «небольшую зарплату», как и все артисты того времени.

В репертуаре Эдиты Пьехи больше 500 песен, в том числе — «Манжерок», «Город детства» и другие композиции. В 1988-м эстрадная исполнительница получила звание народной артистки СССР.