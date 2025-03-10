Дана Борисова подарила своей дочери на 18-летие ринопластику

Телеведущая Дана Борисова подарила своей дочери Полине на 18-летие ринопластику. Об этом она рассказала в беседе с «Московским комсомольцем».

По словам Борисовой, 17-летняя Полина мечтает о пластике носа два года. В результате ей удалось убедить в этом свою мать, и та согласилась подарить ей ринопластику на 18-летие.

«У нее чисто папин нос. Он немного по крыльям, по бокам не симметричный. А в районе переносицы — приплюснутый. Операция целиком инициатива дочери», — объяснила телеведущая.

По данным «МК», на днях Полина уже прошла консультацию у врача, где ей показали, какого эффекта получится добиться после операции. По словам специалиста, ринопластика даст ей не только эстетический результат, но и позволит легче дышать. Операция назначена на 16 марта.

Напомним, что ранее Борисова также разрешила своей дочери сделать «углы Джоли» и увеличить губы.