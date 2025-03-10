Пугачеву обвинили в подготовке покушения

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обвинил известную певицу Аллу Пугачеву, в последние годы проживающую за границей, в подготовке покушения на его жизнь. Об этом пишет «СтарХит».

По данным портала, общественник в понедельник, 10 марта, направил заявление генерал-майору юстиции Андрею Стрижову.

Бородин отметил, что опасается за свою жизнь. Он добавил, что ему поступила информация о подготовке на него покушения, заказчиком которого могла выступить Пугачева.

По его словам, мотивом могла послужить месть: ранее глава ФПБК просил лишить Примадонну званий, госнаград, признать иноагентом и привлечь к уголовной ответственности за её высказывания.

У Пугачевой обнаружили особняк на Кипре

Общественник на фоне гипотетической попытки покушения потребовал привлечь певицу к уголовной ответственности по статье «Убийство».