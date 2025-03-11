Представитель Пугачевой прокомментировала обвинения Бородина о заказе покушения на него

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать обвинения в том, что певица могла заказать покушение на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Ее слова передает «Абзац».

Накануне Бородин потребовал привлечь Пугачеву к ответственности по статье 105 УК РФ, он также заявил о боязни за свою жизнь. По словам общественного деятеля, на него готовилось покушение, заказчиком которого могла выступать Пугачева.

«Все это смешно, даже комментировать не буду. Это скорее Бородин испытывает личную неприязнь к Алле Пугачевой, а не она к нему», — заявила Чупракова.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Пугачеву обвинили в подготовке покушения

До этого Бородин предлагал признать Санта-Клауса иноагентом, потому что он якобы заменяет образ Деда Мороза.