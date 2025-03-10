Певец Анатолий Цой стал жертвой автоподставы

Певец Анатолий Цой (TSOY) стал жертвой автоподставы.

Как выяснилось, артист ехал по Звенигородскому шоссе и повредил колесо, налетев на железку.

«Я ехал по Звенигородского шоссе и вдруг налетел на железную трубу. Она сразу пробила мне колеса. Пришлось, конечно, остановиться. Я уже думал, что мне делать, кому же я буду сейчас звонить, но не прошло и минуты, как подъехала машина с выездным монтажом и, конечно, тут же из неё вышли мастера и мне предложили свою помощь. Они сказали, что якобы случайно проезжали мимо, мол, какая удача! При этом предложили устранить проблему за сумму меньше, чем 10 тысяч рублей. Такое совпадение мне показалось подозрительным. Я отказался от их помощи и вызвал компанию, которую хорошо знаю. Что самое интересное, тут же следом за мной другие машины налетели на эту же железку и пробили себе колеса. И опять эти же специалисты «случайно» появились», — рассказал Анатолий Цой.

Певец уверен, что стал жертвой нового вида мошенничества на дорогах и теперь хочет предостеречь всех, пишет "МК".

Ранее "СП" писала, что актер Жерар Депардье оказался жертвой новой схемы аферистов.