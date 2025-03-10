Компании известного шеф-повара Константина Ивлева закрываются

Две компании известного ресторатора Константина Ивлева закрываются. Речь идет о фирмах «Ивлев Групп» и «Шеф Фест», передает «Звездач».

В публикации говорится, что они «прекращают свою деятельность». Первая занималась рекламными услугами, вторая специализировалась на организации конференций и выставок.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы взыскал с компании Ивлева «Шеф Фест» около 664 тысяч рублей в пользу Graffin-event за организацию гастрономического фестиваля в Екатеринбурге. Мероприятие «Да, шеф!», которое провел шеф-повар Константин Ивлев, состоялось в июле 2023 года в Екатеринбурге. Организатором праздника выступило Graffin-event. Однако в октябре того же года стало известно, что агентство подало иск к шеф-повару Константину Ивлеву на 664 тысячи рублей.

Истец отметил, что «Шеф Фест» не полностью оплатила услуги по организации праздника. Дело рассматривалось в упрощенном порядке по документам, представленным сторонами.

Также ранее стало известно, что Ивлев отсудил 3,5 млн рублей у компании «Мясницкий ряд» за свои фото на упаковках продукции. Изначально фирма договорилась с шоуменом только на фотосессию и видеоролики для рекламной кампании. Всего за пять съемочных дней Ивлеву заплатили 8,5 млн рублей.