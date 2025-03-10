Рианна рассказала о родах в жемчужном колье и солнцезащитных очках

Барбадосская певица Рианна во время родов носила жемчужное колье и солнцезащитные очки. Об этом она рассказала в своих соцсетях, пишет Page Six.

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Артистка посвятила пост Международному женскому дню и поделилась ранее не публиковавшимися фотографиями с рождения своих двоих детей.

«Безусловно, самое сильное, что я когда-либо делала как женщина... мои маленькие чудеса! И да, я рожала в жемчугах и солнцезащитных очках... не спрашивайте, много всего происходило», — написала она.

Ранее Рианна и американский рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, сделали неожиданное заявление после суда над артистом по делу о вооруженном нападении.