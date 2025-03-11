Алсу заявила о планах выступать еще четверть века

41-летняя певица Алсу, недавно пережившая развод, заявила, что планирует получать награды за свое творчество еще 25 лет. Ее слова приводит сайт «Страсти».

Артистка отметила, что у нее еще есть место для их хранения.

«Поэтому все еще впереди. Но это безумно приятно. В прошлом году я отметила юбилей — 25 лет моей творческой деятельности. Всего-то четверть века. Поэтому в ближайшие 25 лет мне предстоит заполнить остальные пустые полочки», — сказала исполнительница.

Ранее Алсу назвала себя разведенкой с прицепом. Также певица призналась, что после развода у нее началась новая жизнь: Алсу старается больше времени уделять близким, работе и новым увлечениям.