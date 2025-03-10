Кушанашвили раскрыл «неожиданное» отношение к Бузовой

Шоумен, телеведущий и журналист Отар Кушанашвили заявил в интервью YouTube-каналу «Прудько среди своих», что никто его не спрашивает об отношении к певице Ольге Бузовой.

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«Никто! Почему-то именно у меня, думая, что я априори буду ругать. А я неожиданно тебе скажу! Она живет… Вот девочка, жившая жизнь простой русской девочки, назвавшейся еще и певицей. И дразнит людей, эпатирует их, и все. Это же глубоко одинокий человек», — отметил телеведущий.

Кушанашвили заявил, что видит одиночество Бузовой по ее «хамским репликам» журналистам, несмотря на добрый характер. Он назвал певицу хорошим человеком. Шоумен считает, что артистка эпатирует ради «вселенской славы». Телеведущий усомнился, что именно из-за этого исполнительница стала популярна.

Журналист также отметил, что Бузова находится на первом месте по степени трудолюбия в мире.