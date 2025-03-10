Пугачева высказалась о скандале с журналисткой на Кипре

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала специальной военной операции на Украине, вышла на связь после скандала с журналисткой на Кипре. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Благодарю за милую фотосессию в порту Лимасола. Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо», — высказалась исполнительница.

Ранее инцидент с участием бывшей королевы российской эстрады попал на видео, которое распространилось в интернете. Девушка-репортер встретила Пугачеву на набережной Лимасола.