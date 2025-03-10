Игорь Николаев вспомнил о спасении жизни дочери

Певец и композитор Игорь Николаев вспомнил, как ему удалось спасти жизнь старшей дочери Юлии. Его слова приводит KP.RU.

© Lenta.ru

Отмечается, что исполнитель в течение долгих лет жил в одном доме, но на разных этажах — четвертом и пятом — с народным артистом России Юрием Антоновым. Мать Антонова часто передавала угощения дочери Николаева с балкона — ребенок тянулся на соседний этаж и брала тарелку с едой, рассказал композитор.

«Один раз у нас случилась такая история… Тянется моя за тарелкой и чуть-чуть не дотянулась, и перевернулась — это же серьезная высота», — поделился Николаев, добавив, что дочери удалось ухватиться за поручни и повиснуть.

По словам артиста, он успел прибежать на балкон и вытащить ребенка.

«Захотела пирожков… Я говорю: "Посмотри, теперь ты должна делать так. Выходишь из подъезда, поднимаешься на пятый этаж и идешь к тете Наташе за пирожками"», — вспомнил он.

Ранее Игорь Николаев рассказал о работе с бывшей женой, исполнительницей Наташей Королевой.