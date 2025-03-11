Мама Shaman прокомментировала роман певца с Мизулиной

Об отношениях певца Ярослава Дронова (SHAMAN) с Екатериной Мизулиной стало известно на концерте артиста 9 марта. Вместе с тысячами поклонников о секрете узнала и мама музыканта, Людмила Дронова.

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Она отметила, что осталась под «замечательными впечатлениями» после признания артиста со сцены. Она пожелала SHAMAN и его новой пассии гармонии и счастья во взаимоотношениях, а также понимания и любви.

— Я всегда радуюсь тому, чему радуется мой сын. Я очень счастлива потому, что вижу, что он счастлив. В принципе, я догадывалась. Девочки в группах обсуждали этот вопрос. Катя — замечательный друг. Заботливая и верная девушка. А теперь еще и любимая. Я очень рада и очень счастлива, честное слово, — передает слова Людмилы Дроновой Starhit.

Первые предположения о возможных любовных отношениях музыканта и руководителя «Лиги безопасного интернета» появились в феврале 2025 года — тогда они посетили мероприятие в московской школе, где якобы поцеловались.

Shaman подтвердил отношения с Мизулиной

Позже пара продолжила подогревать интерес общества, выпустив клип на песню «Я останусь с тобой» ко Дню святого Валентина. Они оба избегали комментариев касамо их взаимоотношений. Позднее в своем Telegram-канале SHAMAN опубликовал фотографию с Мизулиной, на которой она красуется с букетом желтых тюльпанов в руках, подаренных Дроновым.