Российская певица Zivert в откровенном наряде появилась на модном показе в Париже

Российская поп-певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) в откровенном наряде появилась на показе люксового бренда Alexander McQueen, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница поделилась серией снимков, на которых предстала в длинной юбке с высоким вырезом и клетчатом кроп-топе синего цвета. На размещенных кадрах видно, что второе изделие оформлено оголяющим грудь вырезом.

В описании к посту знаменитость рассказала, что данный топ был взял из архивной коллекции упомянутой марки. «Вы же знаете, как я люблю вещи с историей. Получился такой вот вполне оголенно-откровенный лук. Не зря же я в конце концов трачу столько сил на спорт и правильное питание», — отметила она.

В январе сообщалось, что певица Zivert снялась в похожих на мужские трусах.