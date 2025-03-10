Зависимость и проблемы с психикой: что известно о муже Митрошиной

Коуч Тимур Кошкаров, супруг обвиняемой в отмывании средств блогера Александра Митрошиной, имел проблемы с зависимостями и психические расстройства. Как сообщает StarHit, об этом он сам рассказывал в личном блоге, где продавал курсы по духовным практикам.

Напомним, что Митрошину задержали 8 марта в аэропорту Сочи. По информации следствия, в период с апреля 2020 года по май 2022 года Митрошина, являясь индивидуальным предпринимателем, использовала нелегальную схему ухода от налогообложения и не уплатила в бюджет Российской Федерации обязательные налоги на сумму свыше 127 миллионов рублей.

В феврале Митрошина вышла замуж. Ее супругом оказался 30-летний Кошкаров. Мужчина сам рассказывал, что родился в Москве и занимался бизнесом — создавал, развивал и продавал различные предприятия.

«Вышел из зависимостей, восстановился от анорексии, проблем с психикой, вышел из миллионного долга и научился соединять духовное и материальное в деятельности. 12 лет погружен в йогические и медитативные ежедневные практики, исследование работы тела, мозга, психики через древние и современные подходы», — писал коуч.

На своей странице блогер предлагал приобрести 28-дневный курс за 2,8 тысячи рублей, который якобы кардинально изменит жизнь. При этом он утверждал, что у него много последователей.По последним данным, именно Кошкаров уговорил Митрошину прилететь в Россию накануне задержания — последние три года она жила в ОАЭ.