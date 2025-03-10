Ларисе Долиной потребовалась помощь врачей из-за «жутких болей»

Певице Ларисе Долиной потребовалась помощь врачей. Как сообщает Telegram-канал Shot, исполнительница травмировала плечо.

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По информации канала, Долина сама обратилась в больницу. Она пожаловалась медикам, что испытывает «жуткие боли» в плече и почти не может шевелить рукой. Каким образом исполнительница получила травму в публикации не уточняется.

Врачи рекомендовали Долиной снизить нагрузку и отказаться от поднятия тяжестей. После восстановления ей потребуется пройти курс лечебной физкультуры. При этом сама певица не планирует отказываться от активных гастролей и выступлений в спектаклях.

Ранее стало известно о смерти 65-летнего российского композитора Адриана Корчинского. Он писал музыку к песням известных российских исполнителей, в том числе и для Ларисы Долиной.