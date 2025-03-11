Собчак прокомментировала заявление SHAMAN  и Мизулиной об отношениях

Одной из главных светских новостей недели стало публичное заявление SHAMAN (Ярослава Дронова) о том, что они с Екатериной Мизулиной – пара.

Напомним, SHAMAN раскрыл секрет во время своего недавнего сольного концерта.

Ксения Собчак не смогла пройти мимо этого события. В своем Telegram-канале телеведущая одобрила новоиспеченную пару и заявила, что, по ее мнению, Ярослав и Екатерина очень подходят друг другу.

«Идеальная пара ''Русского мира'', так сказать… Может, конечно, я чего-то не понимаю, но вообще, когда девушка выходит в белом платье, а он говорит, что ''Я как мужчина должен это сказать'', ждешь предложения. Особенно после ''Екатерина, что ты на это скажешь? '' А что тут сказать-то на месте Екатерины? На что ''Да? '' На то, что мы встречаемся? Зачем объявлять себя ''парой'', вы же не в ''Доме-2'', то, что пара, мы и так видели давно», - отметила Собчак.

Впрочем, телеведущая уверена, что свадьба Ярослава и Екатерины случится совсем скоро. Ксения даже посоветовала влюбленным идеального ведущего для предстоящего торжества, пишет «КП».

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