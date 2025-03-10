Лолита улетела из России

Певица Лолита Милявская сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что улетела из России в Болгарию на пять дней, чтобы поздравить мать и дочь Еву с 8 Марта.

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Милявская пояснила, что вышла на связь с поклонниками уже по приезде в Болгарию. Она пожаловалась на изматывающий перелет.

«Снотворное не взяли, а лететь мне [нужно было] 12 часов с пересадками. Вырубило меня в такси, и таксист мне говорит: «Лолита, вы приехали». А я такая: «Что? Варна? Стамбул? Москва?». <…> Зашла в свою квартиру — здесь 15 градусов, сыростью пахнет и дубак. Но так спать хочется, [поэтому] я пару часов посплю», — сказала артистка.

Милявская часто летает из России в Болгарию, поскольку у нее за границей проживают мать и дочь. У исполнительницы также за рубежом есть дом, из-за чего она любит говорить, что уезжает на свою «дальнюю дачу».

Сейчас концерты Лолиты Милявской массово отменяют в России: 7 марта сорвалось ее выступление в Казани по неизвестной причине, а 3 марта — в Перми. В январе 2025 года певица сообщала об отменах концертов в Ульяновске и Волгограде.