Мошенники собирают пожертвования от лица Ларисы Долиной

Мошенники от лица народной артистки России Ларисы Долиной собирают якобы пожертвования для нее через Telegram. Об этом рассказал РИА Новости представитель певицы — концертный директор Сергей Пудовкин.

В мессенджере мошенники запустили бот, который от лица артистки пишет, что Долина осталась без жилья.

«Это категорическая ложь. Никаких заявлений Лариса Долина не делала. Это мошенники», — сказал представитель звезды, порекомендовав сразу блокировать такие сообщения.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Лариса Долина якобы обратилась за помощью к врачам из-за травмы плеча. Telegram-канал заявлял, что врачи диагностировали у Долиной повреждение сухожилия. Пудовкин опроверг эти сообщения.