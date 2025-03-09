Поклонники уже давно задавались вопросом, что же на самом деле происходит между Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Екатериной Мизулиной. А те долго томили фанатов — видимо, подогревали интригу до нужной температуры. Сегодня на собственном концерте артист пригласил директора «Лиги безопасного интернета» на сцену и признался: он и Екатерина официально пара. В доказательство они слились в нежном поцелуе на глазах у всего зрительного зала.

Мы, конечно, за свежеиспеченных возлюбленных рады. Но с выводами не торопимся. Думаем, с чувством юмора у обоих в порядке, поэтому пока наблюдаем.