Стриженову восхитило мужество Носкова, который вышел на сцену

Екатерина Стриженова пришла на концерт Носкова в Москве. Телеведущую впечатлил подвиг тяжелобольного артиста, который нашел в себе силы для выступления.

Николай Носков семь лет назад перенес инсульт. Правая сторона тела Носкова осталась парализованной, у него наблюдаются проблемы с речью. Несмотря на то, что Николай Иванович не восстановился до конца, он все же вышел на сцену, чтобы порадовать поклонников.

Стриженову восхитили мужество и сила воли певца, пишет издание Тhevoicemag.

«Для меня это невероятное чудо! Когда после тяжелейшего инсульта речь до конца не восстановилась, Николай выходит на сцену и голос звучит с такой силой и интонацией, что сердце замирает! Я знала, что он при этом еще и превозмогает боль от сломанной ключицы... Этого выступления вообще могло не быть, но Николай Носков не мог нарушить планы женщин, которые в свой праздник пришли на его концерт!» — сказала Екатерина.

Артист IVAN уже долгое время работает с Николаем Носковым, который не оставляет музыку даже после инсульта. Сейчас он редко появляется на публике из-за состояния здоровья, однако в следующем году у него юбилей, и он готовится дать большой концерт.