Николаев рассказал, как чудом спас старшую дочь

Игорь Николаев в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале, выпуск которого был посвящен 80-летию Юрия Антонова, поделился тяжелым воспоминанием – его дочь когда-то едва не погибла по нелепой случайности.

Игорь Николаев и Юрий Антонов долгие годы были соседями и часто ходили друг к другу в гости. Мать Юрия Михайловича — Наталья Михайловна всегда стремилась накормить сына и его друзей чем-то вкусным.

Старшая дочь Николаева Юля тоже нередко ходила к соседям в гости. И вот однажды чуть не произошло непоправимое, пишет издание Vokrug.tv.

«У нас балконы были буквой «г», и Юля выходила в назначенное время на балкон, та выносила тарелку. У нас балкон четвертого этажа, а ваш — пятый. И она тянулась и доставала эту тарелку. Один раз у нас случилась такая история… Тянется моя за тарелкой и чуть-чуть не дотянулась, и перевернулась – это же серьезная высота», - рассказал Николаев.

Девочке удалось как-то схватиться за поручни, и тут прибежал ее отец.

«Это просто Бог мне помог, что я забежал, вытащил ее оттуда. Захотела пирожков… Я говорю: „Посмотри, теперь ты должна делать так. Выходишь из подъезда, поднимаешься на пятый этаж и идешь к тете Наташе за пирожками“», — добавил он.

Игорь Николаев три раза женился. У него две дочери: старшая Юля от первого брака и Виктория от третьего.