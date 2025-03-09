Обнародованы подробности поездок Меладзе в Москву

Валерий Меладзе уехал из России несколько лет назад. Но связь со страной осталась, здесь живут его мать, сестра с семьей, похоронен отец.

В закрытом ЖК «Миллениум-парк» в Подмосковье у него дом, в Строгино квартира; также есть автопарк из нескольких «Мерседесов». Так что певец время от времени приезжает в Москву, стараясь делать это без лишнего шума, пишут 7days.

Он навещает мать и родственников, а также посещает могилу отца.

Во время поездок певца сопровождают секьюрити.

«В поездках по Москве его сопровождала охрана. Во время визита он повидался с матерью, родными и посетил могилу своего отца Шоты Меладзе. На кладбище Валерий семь минут не выходил из машины, пока родные и секьюрити не осмотрели территорию. Потом он подошел к захоронению», - сообщал Телеграм-канал SHOT.

С начала текущего года Меладзе посетил Россию дважды. Впервые он прибыл в страну скрытно, чтобы посетить могилу отца, а второй визит состоялся недавно, когда он провел несколько дней в стране перед отъездом в Баку на очередной концерт в рамках мирового турне.