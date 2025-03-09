Кушанашвили поделился информацией о планах Седоковой

Отар Кушанашвили сообщил в личном блоге, что его директор узнал о планах Анны Седоковой получить большую сумму денег за интервью о трагических событиях.

© РИА Новости

«Мне сказал Антон Шестак, якобы Анна Седокова просит гигантское количество денег за первое интервью, официальное, после смерти хорошего, но запутавшегося парня Яниса Тиммы. Если это окажется правдой, то, думаю, что когда я буду уходить из профессии, а я наметил себе, что это случится 22 июня 2030 года, а может быть и в будущем году — все зависит от количества денег, а их нет —то я должен брать по 10 миллионов за интервью», — возмутился эпатажный журналист.

Отар считает, что на фоне его борьбы с раком он должен зарабатывать уж точно не меньше Седоковой, пишет СтарХит.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося.

Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели экс-супруга. Отец баскетболиста уверен, что именно она разрушила его жизнь. По словам Райтиса Тиммы, артистка сначала поставила крест на карьере его сына, а затем заставила отречься от семьи.