Семенович рассказала, где Сланевская нашла нового бойфренда

Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, сообщила, что у нее появился новый избранник. Звезда так и не вышла замуж за Анатолия Данилицкого, а теперь у нее новый роман, пишет издание Тhevoicemag.

С брюнетом атлетического телосложения она познакомилась в стриптиз-клубе. Сланевская помогала Анне Семенович выбирать персонажей для участия в их новом совместном клипе.

«Кастинг делала Слава. Она говорит: "Чем крупней, тем лучше". Она в этом спец. Они не такие, какие ее муж. Молодые, накаченные», — рассказала Семенович.

Среди прошедших кастинг оказался и понравившийся Славе мужчина.

Недавно Анастасия Сланевская похвасталась в своем блоге дорогостоящей покупкой. Исполнительница хита «Попутчица» приобрела три шубы из натурального меха более чем за 4 миллиона рублей.