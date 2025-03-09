У Macanа обнаружили 226 штрафов за нарушение ПДД

Андрей Косолапов, известный публике под сценическим псевдонимом Macan, в ноябре 2024 года приобрел Bentley Bentayga S 2022. С этого времени он успел накопить 226 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму в 321 тысячу рублей. Как пишет Gazeta.ru, в основном – за превышение скорости.

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А с периода февраль 2023 года по март 2025 года в целом у Андрея обнаружено 958 штрафов за нарушение ПДД на сумму 1,16 миллиона рублей.

Несмотря на сомнительную репутацию, Macan остается одним из самых востребованных музыкантов (а потому для некоторых и завидный жених). 23-летний Косолапов собирает полные залы и получает за корпоративы баснословные гонорары.