Российская певица Лариса Долина поверила мошенникам после просмотра видео, в котором злоумышленники симулировали допрос задержанной «преступницы» на фоне российского флага и портрета президента РФ Владимира Путина. Об этом артистка рассказала в ходе допроса.

Согласно источникам, первый контакт мошенников с Долиной состоялся в апреле 2024 года, когда ей в мессенджере позвонила женщина, представившаяся ректором МГИКа Екатериной Кудриной. Она сообщила, что вскоре с ней свяжется сотрудник службы безопасности института, а затем пообещала звонок из Федеральной службы безопасности (ФСБ). Изначально певица проявляла осторожность и сомневалась в происходящем. В мае 2024 года ей прислали видеообращение, где якобы сотрудник Росфинмониторинга на фоне флага России и портрета Путина утверждал, что силовики задержали гражданку, оформившую кредит под залог квартиры Долиной. Позже ей отправили видео «задержания» этой женщины.

— Увидев данную видеозапись, я еще больше поверила в происходящее и продолжила следовать инструкциям Лукина А. О. и Князева А. А. По словам Лукина А. О., с целью того, чтобы «перекрыть» эту сделку, мне необходимо продать принадлежащую мне квартиру в Ксеньинском переулке и вырученные от продажи деньги перевести на безопасный счет, — рассказала артистка.

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Она обратилась к риелторам, рекомендованным мошенниками, и попросила продать квартиру как можно быстрее за 125 миллионов рублей. В июле нашелся покупатель — некая Полина Лурье, которая предложила 112 миллионов рублей после торга. Через несколько дней к Долиной приехала «курьер» Анжела Ц., которая также оказалась жертвой обмана, и за две встречи забрала у певицы 78 миллионов рублей. Женщины не общались между собой, ограничившись обменом кодовыми словами. При этом Долина сфотографировала паспорт Анжелы. Остальные деньги она перевела на неизвестные ей счета.

В июле мошенники вновь попытались выманить у певицы деньги, убедив ее, что на имя Долиной оформлен кредит в 50 миллионов рублей под залог загородного дома, и для его сохранения необходимо перекрыть займ другим кредитом. Долина обратилась в банки, но получила отказы.

Она призналась, что изначально сомневалась в личностях людей, представившихся сотрудниками ФСБ и других служб, но на нее оказывали постоянное психологическое давление. Они угрожали ей и интересовались состоянием ее близких родственников, а также говорили о том, что будут следить за ее родными. Певица не хотела рисковать своей репутацией и не желала, чтобы информация о происходящем попала в СМИ.

Тем не менее информация о продаже квартиры все же просочилась в медиа, после чего мошенники резко прекратили общение с Долиной, и она поняла, что стала жертвой обмана, передает Telegram-канал Baza.

В январе суд удовлетворил иск прокурора в интересах Ларисы Долиной о взыскании с ответчиков 69 миллионов рублей. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре.