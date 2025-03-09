Цыганова осудила заступившегося за Киркорова Кучеру

Присуждение Филиппу Киркорову звания «Певец года» на премии «Виктория», прошедшей в начале марта в Москве, возмутило Вику Цыганову. Она заявила, что не видит у поп-короля достижений в музыке за последнее время. А также, по ее мнению, у Филиппа недостаточно патриотизма.

Оскар Кучера не оставил выпад Цыгановой без внимания и резко раскритиковал ее позицию, пишет СтарХит.

Виктория молчать не стала и обрушилась на Оскара.

«Об отсутствии таланта мне говорит заурядный телеведущий, задача которого — чесать языком и клепать заказуху. Я не удивлена, что люди вроде Кучеры, живущие всю жизнь в тесноте голубого экрана, не знают песен, которые греют души бойцов в окопах на передовой. Или хитами Кучера считает лишь то, что за миллионные рекламные бюджеты постоянно гудит из всех утюгов? Очевидно, так», - написала певица в микроблоге.

Напомним, Филипп Киркоров оказался о центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала у артиста возникли сложности с концертной деятельностью в России.