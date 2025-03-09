Шуфутинский признался, что жена его ревнует

Михаил Шуфутинский уже немало лет счастливо живет со своей супругой Светланой. Светлана – танцовщица, она моложе короля шансона почти на тридцать лет. Пара появляется вместе на всех концертах и светских мероприятиях.

Коллеги по сцене и поклонники отмечают, что в союзе со Светланой Михаил Захарович заметно постройнел, помолодел, стал более энергичным. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

На днях Михаил и Светлана появились в Кремле. Поклонницы фотографировались рядом с шансонье, Михаил Захарович не отказывал никому. А сам с удовольствием представлял всем красивых девушек – танцовщиц.

«Светка ревнует – страшное дело», - говорил журналистам Шуфутинский.

Журналисты заметили у Михаила и Светланы обручальные кольца. Король шансона подтвердил, что кольца – с бриллиантами и делались на заказ. Правда, о том, как отмечали свадьбу, Шуфутинский рассказывать не стал.