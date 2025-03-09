Натали удивила странным поведением в Кремле

Певица Натали крайне редко выходит в свет. После трагической смерти мужа исполнительница хитов «О Боже, какой мужчина» и «Ветер с моря дул» совсем пропала из вида. Но на днях артистка сделала исключение.

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Натали появилась в Кремле. Присутствующие, увидев звезду, не могли скрыть восхищения. В свои 50 лет Наташа выглядит лет на 15 моложе. Она все также стройна и эффектна. Для выхода на сцену певица выбрала мини с открытым верхом.

- Вы – шикарная, красивая, роскошная, стройная, очаровательная, великолепная, божественная, - принялся осыпать ее за кулисами комплиментами один из присутствующих.

Натали на комплименты отреагировала весьма странно: сделала вид, что ничего не слышит. Кажется, что сейчас похвала ее не интересует.

К слову, за кулисами Кремля у Натали случился конфуз. Звезда решила запечатлеться на память со своим давним приятелем. Тот подошел к артистке так близко, что она начала терять равновесие.

- Костя, я падаю, - выпалила звезда. – Мы падаем вместе!

К счастью, ЧП не случилось: Натали смогла устоять на ногах.

Попозировав фотографам, артистка стала просить прислать ей снимки.

– Фотографии пришлете? В полный рост получилось? - спрашивала артистка.

Больше звезда не произнесла ни слова: от интервью певица наотрез отказалась. Говорят, что она до сих пор не смогла отойти от смерти мужа, с которым была счастлива еще со школьной скамьи. Напомним, перед уходом из жизни ее супруг-продюсер страдал от сильной депрессии. Она началась у него после перенесенного ковида.