Буланова рассказала об отношениях с Радимовым

Брак Татьяны Булановой с Владиславом Радимовым продлился более десяти лет. Счастливым он не был – пара конфликтовала задолго до расторжения союза. В 2016 году состоялся официальный развод, пишет СтарХит.

«Со вторым было тяжело жить, там человек такой специфический… Но меня сдерживало то, что у нас семья и ребенок, а я старых укладов. Плюс еще, конечно, я понимала, что наша известность сыграет злую шутку. Но в то же время я осознавала, что люди не меняются, ничего не изменится, будет только хуже. Но что-то меня удерживало. Я даже помню, друзьям говорила, что надо прерывать, но что меня держит — не могу понять», — признавалась Татьяна.

Бывшие супруги создали новые семьи, но друг с другом отношений н поддерживают.

«Если человек хам, то ничто не спасет», — высказалась Татьяна, комментируя нынешние отношения с Владиславом. «Сейчас не общаемся, заблокировали друг друга в телефонах. Она пошла своей дорогой, а я своей. И не нужно этого! Зачем?» - считает Радимов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары певицы Татьяны Булановой, известной по хитам «Мой ненаглядный» и «Ясный мой свет».