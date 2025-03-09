Милош Бикович получил рассказал о травмах при съемке боевых сцен

Актер еще не оправился от них

Сербский актер Милош Бикович исполнил одну из главных ролей в российско-китайском ретро-детективном экшене «Красный шелк». Артист сыграл бывшего секретного агента Николая Гарина.

Бикович не скрывает, что съемки в ленте дались ему непросто. Во время участия в боевых сценах актер получил несколько травм. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Там были драки, я получал несколько ранений. У меня до сих пор остаются какие-то шрамы от всяких ударов. Я прыгал со скалы высотой двенадцать метров, были взрывы всякие, я получал осколки в лицо, получал всякие удары», — разоткровенничался Милош.

Сложности, впрочем, у звезды были не только физические. Во время съемок артисту пришлось говорить на нескольких иностранных языках. Помимо русского, который тоже не является для Биковича родным, нужно было активно использовать китайский и французский. Но и этими языками дело не ограничилось.

«Я там еще и добавил какие-то фразы на немецком, на испанском, на итальянском. Поэтому ну такая, скажем, непростая роль», — отметил актер.

Российская кинокарьера Милоша Биковича началась в 2014 году с драмы «Солнечный удар», где он исполнил одну из второстепенных ролей. Широкую известность в РФ артист получил благодаря участию в сериалах «Отель Элеон», «Гранд», и «Крылья Империи», а также фильмах «Духless 2», «Лед», «Холоп» и «Вызов».