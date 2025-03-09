Кудрявцева вновь поскандалила с Соседовым

Конфликты на съемках шоу «Суперстар!» на НТВ между Лерой Кудрявцевой и Сергеем Соседовым уже стали традицией. 8 марта на НТВ состоялась премьера шестого выпуска шоу. Отметим, что в состав жюри вернулась Лолита Милявская, пропавшей с телеэкранов после скандала с «голой» вечеринкой, пишет портал passion.ru.

И на этот раз съемки не обошлись без конфронтации Кудрявцевой и Соседова. Перепалка между ними возникла из-за выступления Сергея Челобанова с песней «Звездочка моя ясная». Лере очень понравился номер артиста, а Сергею – нет.

«Вышло пресновато. Было хорошо, но не так, как мог Сережа. Я от него ждал дорогого и эксклюзивного эпизода», — заявил Соседов.

Кудрявцева потребовала выключить его микрофон.

Ранее Лера Кудрявцева обматерила Сергея Соседова и кинула в него подушкой из-за того, что тот раскритиковал реакцию жюри на выступление конкурсанта. После телеведущая покинула студию программы «Суперстар!» телеканала НТВ.