Петросян вышел на связь после сообщений о госпитализации

Юморист Евгений Петросян в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвал слухами сообщения о своей госпитализации. Артист опубликовал видео из кабинета, в котором поздравил женщин с 8 Марта. Одна из подписчиц удивленно спросила, не в реанимации ли он.

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Побольше верьте слухам, — ответил юморист в комментариях.

Telegram-канал «112» накануне, 8 марта, сообщил, что Петросян попал в реанимацию в Москве. По информации источника канала, у артиста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение. «112» уточнил, что врачи провели противошоковую терапию и готовили его к операции.

Жена Петросяна Татьяна Брухунова резко отреагировала, услышав вопрос корреспондента NEWS.ru о вероятной госпитализации супруга. Она не стала отвечать и бросила трубку. Позже Брухунова сообщила, что Петросян находится в больнице, но его состояние некритическое. Она заметила, что «все в штатном режиме». Жена Петросяна также добавила, что через несколько дней «вся эта шелуха закончится».

Ранее госпитализировали президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Telegram-канал Baza сообщал, что главу республики доставили в кардиологическое отделение из-за проблем с сердцем. Позже стало известно, что самочувствие Гаглоева улучшилось.