Самойлова закрывает убыточный проект

Супруга Джигана ликвидирует убыточный бизнес. Компанию ООО «АНТУРАЖ» Оксана Самойлова основала вместе с подругой в 2020 году, у каждой девушки 50% доля.

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Приложение WOW CHEF предполагалось как учебник для желающих научиться готовить дома ресторанные блюда вроде «Каре ягненка» и «Кукурузный суп с крабом». Как информирует gazeta.ru, в первый год оно принесло 950 тысяч рублей выручки. Но потом интерес пользователей был исчерпан и убытки за последние 4 года составили почти 1,3 миллиона рублей.

Самойлова подала заявление на ликвидацию «АНТУРАЖа».

На днях Самойлова поделилась загадочным роликом, в котором будто бы намекает на пятую беременность. Оксана потирала живот и говорила, что скоро сообщит Джигану «новость».