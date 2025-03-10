Тина Канделаки показала свою переписку с мошенниками

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки рассказала в своем Telegram-канале, как пошутила над мошенниками, попытавшимися ее обмануть.

Она опубликовала скриншот переписки в WhatsApp с неким собеседником. Тот написал, что в доме журналистки будет проводиться проверка электросчетчиков, попросил ее указать, когда она сможет встретить мастера и указал его данные.

«Блестяще! Крым наш! До встречи в Одессе!» — ответила Канделаки.

Мошенники начали обманывать жертв других мошенников

Певица Ханна ранее сообщила, что ее аккаунт в Instagram (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена) взломали. Ханна рассказала, что мошенники пытаются взломать другие социальные сети и требуют с нее $50 тысяч (около 4,4 млн рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»). Артистка призвала поклонников не отправлять злоумышленникам деньги. Она отметила, что никогда не просила и не будет просить от подписчиков какие-либо суммы. Ханна отметила, что уже связалась с банками, а также обратилась в полицию и написала заявление на мошенников.