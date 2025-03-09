Молодую супругу Петросяна осудили за невнимание к проблемам мужа

Евгений Петросян 8 марта попал в реанимацию. СМИ сообщили, что у 79-летнего юмориста открылось желудочно-кишечное кровотечение, и его готовят к срочной операции.

Татьяна Брухунова, жена, на звонки журналистов долго не отвечала. Позднее она опубликовала в микроблоге ролик, в котором обрушилась на всех, кто пытался до нее достучаться. Татьяна сообщила, что слухи о том, что Евгений Петросян находится в реанимации, не соответствуют действительности. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни или, быть может, свои мечты. Все в штатном режиме. Через несколько дней вся эта шелуха закончится», - заявила Брухунова.

Татьяна 8 марта провела дома, о чем выложила фотоотчет. В отчеты были фотографии клубничного торта и кадры из любимой комедии.

Также она поздравила своих подписчиц с праздником, разместив в микроблоге свою фотографию в черном. Брухунова снялась в черной шляпке и в черном пиджаке на голое тело, из-под которого выглядывал черный кружевной бюстгальтер.

«С праздником нас, звездочки!» - подписала она снимок.

Фолловеры отметили неуместность игривого поведения супруги госпитализированного юмориста.

«На черно-белом фото Танечка уже в трауре? Примеряет образ веселой вдовы?»

Отметим, что в феврале 2024 года Евгению Петросяну также потребовалась госпитализация. Тогда артист, которому на тот момент было 78 лет, неудачно упал и получил вывих плеча, после чего его экстренно доставили в больницу.