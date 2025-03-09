У Дани Милохина умерла бабушка

Приемная семья артиста в трауре.

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Приемная бабушка Дани Милохина скоропостижно скончалась. Об уходе из жизни дорогого для себя человека мать артиста сообщила в личном блоге.

«Мамочка, любимая, прости, что меня не было рядом. Такая молодая, еще жить и радоваться, так внезапно… Как осознать, что я больше тебя не увижу и не скажу, как сильно я люблю тебя», — не сдержала эмоций Елена.

Причина смерти и детали похорон неизвестны. Сам Милохин предпочитает в дела приемной семьи не вмешиваться, так что вряд ли посетит похороны. Год назад, в частности, неизвестные попытались бросить коктейли Молотова прямо во двор дома.

По словам приемного отца блогера Дмитрий Тюльпанов, ночью во дворе раздалось два громких хлопка. Прибывшие на место сотрудники медицинских служб и правоохранители потушили пожар. Злоумышленников так и не нашли. Напуганная семья выставила ремонт на продажу и перебралась за границу. Но живется там близким Милохина несладко — глава семьи вынужден хвататься за любую подработку, но даже в этом случае без знания языка ему трудно куда-то трудоустроиться. Милохин, несмотря на плачевное положение семьи, ей не помогает.