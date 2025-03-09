Дочь Началовой исполнит последнее желание матери

Вера Алдонина, дочь покойной певицы Юлии Началовой от футболиста Евгения Алдонина, анонсировала выход нового альбома матери. Девушка исполнит последнее желание Юлии – певица не успела сделать это при жизни.

Алдонина выложила видеоролик с одним из последних интервью Началовой и запись одной из песен.

Релиз состоится 16 марта — в шестую годовщину смерти артистки, пишет 5 Канал.

«Мы рады, что скоро это случится. 16 марта на всех цифровых площадках состоится релиз альбома, в песнях которого и продолжает жить моя мама, Юлия Началова», — заявила Алдонина.

Напомним, Юлия Началова скончалась в 38 лет от сепсиса в 2019 году. Вера, ее единственная дочь, окончила школу с золотой медалью. Девушка стала студенткой Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова (ВГИК) мастерской Александра Михайлова.

Юлия Началова вышла замуж за Евгения Алдонина в 2006 году. Этот брак стал для певицы вторым — первым ее супругом был певец и музыкант Дмитрий Ланской (брак продлился с 2001 по 2004 год). В том же году у артистки и спортсмена родилась дочь Вера. В 2011 году пара объявила о разводе.