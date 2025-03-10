Жуков не смог доказать в суде свое участие в создании песен "Руки вверх!"

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков не смог доказать в суде, что он участвовал в создании песен из альбомов "Сделай погромче" и "Без тормозов".

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы судебного заседания по спору вокруг авторских прав на песни коллектива. "На основании анализа представленных доказательств в совокупности районный суд пришел к выводу, что представленные ООО "Издательство "Джем" материальные носители выпущены законно в 1998-1999 гг. с соблюдением прав авторов и исполнителей и с указанием на правообладателей/производителей фонограмм.

Таким образом, именно Маликов А. И. инициировал в 1998 и 1999 годах запись (создание) спорных фонограмм, финансировал их изготовление. Поскольку истцы не представили в дело сами фонограммы произведений, указанных в спорных договорах, материальные носители, содержащие сведения о правообладателях, сведения об аренде ими студии звукозаписи, оплате оказанных услуг, районный суд пришел к выводу, что Жуков С. Е. и Потехин А. Е. не доказали факт изготовления ими спорных фонограмм", - говорится в материалах дела.

В них также сказано, что во время заседания суда был допрошен свидетель, который делал студийную запись композиций для альбома "Без тормозов". По его словам, первый продюсер "Руки вверх!" Андрей Маликов был инициатором записи фонограмм. Мужчина заявил, что с продюсером проходило обсуждение даты и времени записи, согласование работ, он же оплачивал их проведение. Жуков же являлся автором и исполнителем песен. При этом он не был создателем фонограммы, использованной в альбоме, сказал свидетель. 9 марта сообщалось, что Жуков подал иск в Верховный суд России по поводу спора о правах на фонограммы группы "Руки вверх!".

Другим истцом является бывший участник и сооснователь коллектива Алексей Потехин. Ответчиками стали первый продюсер "Руки вверх!" Андрей Маликов, а также лейбл "Джем". По информации РИА Новости, иск поступил о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной сделкой. Это касается и договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм. Судебный спор затронул 13 песен, среди которых "Ну где же вы, девчонки", а также "Крошка моя" и "Чужие губы".