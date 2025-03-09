Американский актер травмировался на съемках фильма с Томом Крузом

В Великобритании на съемках фильма, в котором также участвует Том Круз, 72-летний актер Джон Гудман получил травму бедра. Как уточняет портал TMZ, артист упал на съемочной площадке.

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«Эта [травма] не связана с выполнением трюка», — уточняется в сообщении. Инцидент произошел на киностудии Pinewood Studios.

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Отмечается, что актер уже идет на поправку. Предположительно, он вернется к съемкам фильма уже на следующей неделе.

Ранее российский и сербский актер Милош Бикович также травмировался. Это произошло на съемках фильма «Красный шелк». Актер самостоятельно выполнял один из трюков, в результате чего ему посекло лицо осколками от разбивающихся окон.