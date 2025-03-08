Семенович раскрыла подробности своего райдера

У Анны Семенович , в отличие от многих коллег по цеху, вполне разумные запросы. В списке требований самое необходимое и никаких капризов, пишет издание womanhit.

«Несмотря на весь мой опыт работы, я не включаю „звезду“, мол, хочу золотые унитазы. Мне это ни к чему. Просто нужна хорошая гостиница, в гримерку не прошу принести черную икру или дорогое шампанское. Главное — накормить коллектив, никакого спецменю не требуется. Максимум можем заказать бутылочку итальянского вина — белого, самого простого», — сказала Анна.

Певице нужна удобная гримерка с большим хорошим зеркалом, чтобы она и ее команда могли привести себя в порядок перед выступлением. Единственное, на что обращается особое внимание – это техническая исправность аппаратуры.

В преддверии 8 Марта певица поздравила девушек с праздником в личном блоге.

«Я нам всем желаю счастья. Девчонки, любите себя, цените себя», - произнесла Семенович.

Она считает, что в таком случае весь мир будет у ног женщины. Семенович посоветовала заниматься собой, меньше сплетничать, «кайфовать от жизни».