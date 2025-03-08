Шаляпин починил сантехнику 95-летней Юдиной

Прохор Шаляпин помог своей знакомой - актрисе Малого театра Лилии Юдиной решить проблему с ремонтом ванной комнаты. Об этом певец рассказал в беседе с журналистами «Комсомольской Правды».

«Лилию Витальевну Юдину я знаю, наверное, лет семь уже. Познакомился я с ней в Малом театре, куда часто хожу смотреть спектакли, люблю их репертуар. И меня актрисы Малого театра, с которыми я давно дружу, представили Лилии Витальевне. Она блистательная актриса!» - сообщил Прохор.

Не так давно Шаляпина пригласили в программу «Привет, Андрей» с песней «Кленовая листва». Смысл песни в том, что не бывает слишком поздно для любви. И Прохор вместе с журналистами программы отправился в гости к Юдиной.

«Когда мы приехали к ней на Спиридоновку, актриса посетовала, что у нее сломалась раковина в ванной. И я после съемок поехал в магазин, купил ей шкафчик, раковину, вызвал сантехника, чтобы поменял ей трубы в ванной. И мы за два дня починили ей раковину. Лилия Витальевна радовалась этой новой раковине, словно ребенок. Сейчас еще гримерное зеркало хочу ей подарить, чтобы Лилия Витальевна могла любоваться собой. Повторюсь, неважно сколько ей лет, она красивая женщина, дама вне возраста. Для меня большая честь соприкасаться с такими прекрасными женщинами, как Лилия Витальевна», - признался Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин пожелал российским женщинам на 8 Марта быть окруженными как минимум пятью мужчинами, которые будут засыпать их подарками и цветами.