Рудковская назвала основную ошибку Митрошиной

Яна Рудковская убеждена, задержания Митрошиной могло бы не быть, если у нее был бы грамотный финансовый советник. Продюсер отметила, что известные блогеры совершают одну и ту же ошибку, пишет издание passion.ru.

«Вот вам всем бесплатная мудрость от меня, которая не облагается налогами и за которую не придется платить мне, как за курсы от Саши и Леры. Они учат, как стать богатыми, а я научу вас, как остаться свободными. Нельзя экономить на финансистах. С такими оборотами не штат бухгалтеров надо иметь, а хорошего финансиста и налогового консультанта. И с них пылинки сдувать. Если вы демонстрируете свои траты, очевидно, что внимание будет уделено вашим налогам. Все просто», - сказала Яна.

В субботу столичное управление СКР распространило сообщение о том, что блогер Александра Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Москвы.

«В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме», — заявили в СКР.

В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Митрошиной меры пресечения.