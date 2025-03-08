У Пугачевой обнаружили особняк на Кипре

Алла Пугачева сейчас находится на Кипре. По данным шоу «ЧП. Расследование» на телеканале НТВ, Примадонна с семьей перебрались из апартаментов в собственный дом.

Особняк не столь огромен, как замок в Подмосковной деревне, но и он достаточно просторен. У двухэтажного дома есть терраса и выход к морю. Как информирует СтарХит, похожие виллы стоят не менее четырех миллионов евро.

В Израиле у звездной семьи дом также не из дешевых. Недвижимость расположена в элитном районе и оценивается примерно в шесть миллионов долларов.

Ранее журналисты НТВ подловили Пугачеву на улицах Лимассола и поинтересовалась, планирует ли она возвращаться в Россию. В ответ артистка стала обрушилась на них и назвала себя патриоткой, а представителей СМИ нахальными и тупыми.