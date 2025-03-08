Михайлов рассказал, как пришел к здоровому образу жизни

Стас Михайлов рассказал, что практически пришел к здоровому образу жизни. Он признался журналистам Телеграм-канала Mash, что теперь полностью отказался от алкоголя и перестал принимать таблетки и витамины.

По его словам, спиртное он исключил из своей жизни совсем недавно.

«Алкоголь. Вообще полностью без всего уже почти 10 месяцев — ни глотка. Я стараюсь от всего отказываться, что связано с химическими моментами — таблетки, витамины… Я их не пью!» - заявил певец.

Народный артист России Стас Михайлов дал праздничный концерт в честь 8 Марта в аэропорту Шереметьево. Комментируя это выступление, артист заметил, что поздравление получилось необычным. Он вспомнил, что в начале своего творческого пути пел на улице и в подъездах, оценивая, как к этому относятся люди. По словам певца, ему интересна реакция людей.