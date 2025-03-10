Петросян развеял слухи о своем плохом самочувствии

79-летний Евгений Петросян обратился к поклонникам и хейтерам, записав позитивное видео на фоне слухов о своем плачевном состоянии. Напомним, 8 марта юмориста экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц с желудочно-кишечным кровотечением.

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Само собой, новость мгновенно разлетелась по Сети, спровоцировав немало домыслов. Некоторые успели оставить довольно язвительные комментарии о незавидной участи юмориста. Однако уже спустя сутки Евгений Ваганович снова был на ногах. Медики сумели нормализовать самочувствие звездного пациента и сразу отпустили его к семье.

Татьяна Брухунова призналась, что Петросян, вопреки всем слухам, готовится принять участие в концерте в Подмосковье. В подтверждение слов супруги, комик сам вышел на связь. На видео он выглядел, как всегда, бодрым, настроен более чем позитивно.