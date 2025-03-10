ТАСС: Евгения Петросяна выписали из больницы

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна выписали из больницы. Об этом ТАСС рассказал источник в окружении артиста.

"Выписали [из больницы], самочувствие его хорошее", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что Петросян попал в больницу в Москве с желудочно-кишечным кровотечением. Утверждалось, что 79-летний артист находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным Mash, проблемы у Петросяна возникли на фоне недавно перенесенной операции на кишечнике.

Позже жена юмориста Татьяна Брухунова подтвердила информацию о его госпитализации. При этом она назвала фейком сообщения о том, что Петросян находится в реанимации в критическом состоянии.